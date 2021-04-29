السعودية اليوم / أمانة جدة تتلف 750 كيلو غرام من اللحوم والمواد الغذائية



جدة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

أتلفت أمانة جدة 200 كيلو غرام من اللحوم و550 كيلو غرام من المواد الغذائية المتنوعة تم ضبطها بمنزلين يمارسان نشاط تحضير وإعداد المواد الغذائية بنطاق حي البغدادية يفتقدان لجميع الاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة المهندس عمرو الدقس،أن المنزلين اللذين تم مداهمته يعمل به عمالة مخالفة يتداولون المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين للمواد الأولية وتدني مستوى النظافة العامة.

وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات الصحية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه للإجراءات اللازمة في إعداد وتقديم وحفظ الأطعمة والمأكولات المقدمة، سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حقه.

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17:27ت م

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