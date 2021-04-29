السعودية اليوم / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظم مؤتمراً حول "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"



الرياض 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

رفع معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، الشكره والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على موافقته الكريمة بتنظيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤتمراً يبين تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان، برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.

وأكد معاليه أن الموافقة الكريمة على تنظيم ورعاية المؤتمر تأتي تأكيداً على دعم واهتمام القيادة بالمرأة

وبين أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف رؤية 2030، والتعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم تمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين.

وأفاد معاليه أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور، تتضمن الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة، والهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها، وتعزيز دور المرأة في التعليم والتدريب، ودور الإعلام الحديث في تعزيز تمكين المرأة، وتمكين المرأة في الجامعات السعودية، ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب محور مستقبل وتحديات تمكين المرأة.

// انتهى //

17:24ت م

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الرياض 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسرفع معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، الشكره والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على موافقته الكريمة بتنظيم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤتمراً يبين تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان، برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين.وأكد معاليه أن الموافقة الكريمة على تنظيم ورعاية المؤتمر تأتي تأكيداً على دعم واهتمام القيادة بالمرأة السعودية وإبراز جهودها في التنمية، والاستفادة من قُدراتها وخبراتها العلمية والعملية، وثقةً بدورها وكفاءتها في جميع المجالات، مشيراً إلى أن المؤتمر ستنظمه الجامعة في مستهل العام الجامعي القادم.وبين أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف رؤية 2030، والتعريف بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم تمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين.وأفاد معاليه أن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور، تتضمن الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين ودورها في تمكين المرأة، والهوية الوطنية للمرأة السعودية ودورها في تمكينها، وتعزيز دور المرأة في التعليم والتدريب، ودور الإعلام الحديث في تعزيز تمكين المرأة، وتمكين المرأة في الجامعات السعودية، ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب محور مستقبل وتحديات تمكين المرأة.// انتهى //17:24ت م0157

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