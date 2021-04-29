

رفحاء 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

فتحت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ،باب استقبال الراغبين في توكيلها بأداء زكاة الفطر ضمن مشروع "نكفيك العناء"، حيث تقوم نيابة عن الموكلين بإيصال الزكاة طعاماً في وقتها الشرعي إلى مستحقيها من مستفيدي الجمعية.

وأوضحت "رؤوم" أنها ستستمر في استقبال زكاة الفطر حتى السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك ، وستقوم بشراء زكاة الفطر للراغبين من أجود أنواع الطعام، وتقوم بإخراجها عنهم بالوقت المحدّد شرعًا بقيمة 23 ريالاً للفرد الواحد.

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17:06ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام برفحاء تبدأ استقبال الراغبين في توكيلها بأداء زكاة الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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