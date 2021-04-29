اجتماعي / جمعية نفع تستقبل زكاة الفطر وتوزعها وفق ضوابطها الشرعية



جدة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

بدأت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ، استقبال "زكاة الفطر " من خلال التحويلات النقدية على حساباتها الموضحة على موقع الجمعية ومتجرها الإلكتروني ‏ https://nafa.org.sa/e/ ، بواقع (20) ريالاً للفرد وذلك حتى الساعة العاشرة مساء من آخر يوم من رمضان المبارك ، أو من خلال مكاتبها المنتشرة في أحياء جدة.

وأكدت الجمعية أنها سخّرت طواقمها التطوعية المخصصة لإنجاز مشروع زكاة الفطر على أكمل وجه واستعدادها لاستقبال وتوزيع (200) ألف فطرة وفق الضوابط الشرعية لضمان وصولها إلى مستحقيها من الأيتام والأرامل وأسر المطلقات والسجناء والأسر المحتاجة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجهني ، أن توزيع زكاة عيد الفطر سيتم للفئات المستحقة والأسر المحتاجة المسجلين ضمن نطاق الجمعية وفق آلية توزيع واضحة والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية وبدعم الكثير من أهل الخير وقطاعات الأعمال.

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16:52ت م

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