السعودية اليوم / مكافحة المخدرات : القبض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو بحوزتهما كمية من المواد المخدرة



الرياض 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها شخصان بحوزتهما كمية من المواد المخدرة، فإن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات بمحافظة حفر الباطن أسفرت - بفضل الله - عن القبض عليهما، وهما مواطنَان في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزتهما (17) قرص إمفيتامين، ومادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس.

وقد جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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16:46ت م

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