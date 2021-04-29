شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الشهداء والمصابين : ملتزمون بتقديم جميع الخدمات للمستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عُقد يوم أمس بمقر الأمانة العامة لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بمدينة الرياض الاجتماع الأول للصندوق برئاسة مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام للصندوق د. ساعد العرابي الحارثي وذلك بحضور منسوبي الصندوق. وقد استهل الاجتماع بترحيبه بالأعضاء الذين انضموا للصندوق متطلعاً لدورهم في تأسيسه والأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية لما لهم من خبرة وكفاءة في أداء الأدوار المنوطة بهم بما يحقق مستهدفات الصندوق. كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالأعمال التأسيسية للصندوق.

وأكد د. الحارثي على التزام الصندوق بتقديم جميع الخدمات للمستفيدين بأحدث الإجراءات والسياسات وباستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وبتميز مؤسسي وحوكمة عالية لتحقيق رضا المستفيدين، وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.