شكرا لقرائتكم خبر عن 2225 حالة منذ بداية رمضان.. "اليوم" ترصد جهود الهلال الأحمر بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت جولة ميدانية لـ"اليوم" حجم الجهود المبذولة من فِرق الهلال الأحمر، لقاصدي الحرم المكي في رمضان.

وقال يوسف سمكري المشرف على إدارة إسعاف العاصمة المقدسة، تم تكثيف القوى البشرية داخل الحرم المكي ، والحفاظ على مستوى الجاهزية بما يتماشى مع جاهزية كافة القطاعات الحكومية العاملة بالمسجد الحرام، وأشار إلى أنه تم مباشرة 2225 حالة منذ بداية رمضان.

وأوضح أنه تم رفع الجاهزية لـ 25 مركز إسعافي بالعاصمة المقدسة، منها 6 مراكز إسعافية في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم.