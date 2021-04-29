شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 14 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع صحة الشرقية وشرطة الدمام، خلال الأسبوع الماضي، حملة رقابية ميدانية مشتركة بوسط الدمام، شملت زيارة ١٥٠ منشأة تجارية وغذائية، نتج عنها رصد ١٥ مخالفة عدم لبس الكمامة، إضافة إلى إغلاق ١٤ منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية المعتمدة لمنع انتشار فايروس "كورونا ".

كما نفذت الأمانة بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالشرقية حملة تفتيشية على محلات العطارة الشعبية بأسواق محافظة الخبر، شملت 25 زيارة محلا، ونتج عنها اتلاف ٤٠ كيلو جراما من الأعشاب والنباتات الطبية المحظورة.