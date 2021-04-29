شكرا لقرائتكم خبر عن تدعم السياحة والترفيه .. عقود استثمارية بـ 710 ملايين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن توقيع مجموعة عقود استثمارية وأنشطة خلال فترة جائحة كورونا، تجاوزت 710 ملايين ريال، وذلك منذ بداية (2020م)، حتى الربع الأول من العام الحالي(2021م)، التي رمت إلى تنشيط الحركة الاقتصادية، والتجارية والسياحية، وتنمية المنطقة، بالإضافة إلى دعم المشاريع المتنوعة.

وأوضح أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، أن الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات، لدعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والخصخصة، والتعزيز من كفاءة الإنفاق وتنمية الايرادات وتنويعها، مبينا أن الأمانة قفزت وتضاعفت إيراداتها بمعدلات عالية جداً بنسبة نمو 118% خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ستدعم في إحداث نقلة نوعية لاستدامة الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص.