طريقة استعادة كلمة السر في نظام نور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري - الرياض

يحدث في بعض الحالات أن يفقد أحدنا اسم المستخدم أو كلمة المرور في نظام نور بالتالي تتعطل لديه القدرة على الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية كما لا يمكنه الوصول إلى العديد من الخدمات .

نصائح لعدم فقدان كلمة السر في نظام نور

يمكن بشكل مبدئي اتباع بعض القواعد التي تساعد في تذكر كلمة المرور منها ما يلي:

يجب أولا اختيار كلمة مرور لها دلالة أو معنى بالنسبة للشخص.

يجب أن يتم خلط كلمة المرور بحيث تتضمن أرقامًا وحروفًا ورموزًا حتى لا يسهل تخمينها.

تضمين كلمة المرور جزءًا من تاريخ مناسبة مهمة ولا ينصح بأن يتم وضع التاريخ كاملًا.

يمكن إرسال كلمة المرور في رسالة خاصة إلى بريدك الإلكتروني تحت أي مسمى دون الإفصاح عن دلالتها.

طريقة استعادة كلمة المرور في نظام نور

يجب اتباع الخطوات التالية عند الرغبة في استعادة كلمة المرور عبر موقع نور :

الدخول على رابط موقع نظام نور على الإنترنت.

الضغط على كلمة هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم؟

سيتم نقلك إلى صفحة إعادة ضبط كلمة السر.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية ثم أدخل رمز التحقق.

بعد ذلك اضغط على كلمة التالي.

سيتم إرسال رمز التحقق إلى الجوال المرتبط بحسابك قم بإدخال الرمز في الحقل المخصص له على موقع نور.

إدخال كلمة السر الجديدة ثم اضغط حفظ.

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