معاقبة مواطنين شاركوا في تجمع مخالف لـ الإجراءات الاحترازية بالشرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على عدد من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات.

تطبيق العقوبات المقررة

وتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم، كما تم القبض في ذات التجمع على (5) مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد ممارستهم للتفحيط وقطع الإشارة المرورية وإغلاق أحد الشوارع بمركباتهم، حيث ضبطت مركبتان ودراجتان ناريتان، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى هيئة الفصل والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

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