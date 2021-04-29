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معاقبة مواطنين شاركوا في تجمع مخالف لـ الإجراءات الاحترازية بالشرقية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

معاقبة مواطنين شاركوا في تجمع مخالف لـ الإجراءات الاحترازية بالشرقية

القبض على 5 أشخاص مارسوا التفحيط في التجمع ذاته

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على عدد من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات.

تطبيق العقوبات المقررة

وتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم، كما تم القبض في ذات التجمع على (5) مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد ممارستهم للتفحيط وقطع الإشارة المرورية وإغلاق أحد الشوارع بمركباتهم، حيث ضبطت مركبتان ودراجتان ناريتان، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى هيئة الفصل والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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