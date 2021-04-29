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“المواطن” تنشر أسماء المقبولين والمقبولات على وظائف وزارة الدفاع

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شكرا لقرائتكم “المواطن” تنشر أسماء المقبولين والمقبولات على وظائف وزارة الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

أسماء المقبولين على وظائف وزارة الدفاع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، بالوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٢٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي .

ودعت وزارة الدفاع المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها.

وأكدت الوزارة أن عدم الحضور يعتبر تنازل عن الحق في الوظيفة وعدول عنها.

أسماء المقبولين  من الرجال

أسماء المقبولين على وظائف وزارة الدفاع - متابعات الخليج 365

 

أسماء المقبولين على وظائف وزارة الدفاع - متابعات الخليج 365

أسماء المقبولات من النساء على وظائف وزارة الدفاع

 

أسماء المقبولين على وظائف وزارة الدفاع - متابعات الخليج 365 أسماء المقبولين على وظائف وزارة الدفاع - متابعات الخليج 365 أسماء المقبولين على وظائف وزارة الدفاع - متابعات الخليج 365

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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