“المواطن” تنشر أسماء المقبولين والمقبولات على وظائف وزارة الدفاع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

أسماء المقبولين على وظائف وزارة الدفاع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن قبول (122) مواطنًا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، بالوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ ١٤٢٢/٥/٦هـ على موقعها الرسمي .

ودعت وزارة الدفاع المقبولين والمقبولات للدخول على منصة (جدارة) لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبول بها.

وأكدت الوزارة أن عدم الحضور يعتبر تنازل عن الحق في الوظيفة وعدول عنها.

أسماء المقبولين من الرجال

أسماء المقبولات من النساء على وظائف وزارة الدفاع



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