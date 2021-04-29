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اليوم بداية إجازة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

اليوم بداية إجازة الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت اليوم الخميس 17 رمضان الموافق 29 أبريل 2021 إجازة نهاية العام لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي عن بعد عبر .

إجازة الطلاب والهيئتين

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الهيئتين التعليمية والإدارية يوم الخميس المقبل 24 رمضان الموافق 6 مايو 2021 وفق التقويم الذي أعلنته وزارة التعليم مؤخرًا.

الاختبارات عبر منصة مدرستي

وأدى الطلبة في جميع المراحل اختباراتهم هذا العام بنجاح في منصة مدرستي؛ وفق مؤشرات محددة وخطة عمل وضعتها وزارة التعليم، ومتابعة إدارات التعليم، حيث اكتسب المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات مهارات أداء الاختبارات والإشراف على سيرها بشكل منتظم عن بُعد عبر المنصة، ليصل عدد الذين أدوا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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