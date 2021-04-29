⁩ مباراة بين قدامى الباطن والقيصومة تخليداً لذكرى الراحل سعود الزامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

نظم مستشفى المعالي بمحافظة حفر الباطن بطولة رمضانية تحمل اسم الفقيد سعود الزامل أول مدير تعليم في حفر الباطن وذلك تخليدًا لذكراه نظير ما قدمه من جهود وإنجازات كبيرة للمحافظة وأبنائها.

قدامى الباطن والقيصومة

وبهذه المناسبة أقيمت مباراة استعراضية جمعت قدامى نادي الباطن والقيصومة شارك فيها مجموعة من اللاعبين القدامى بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات الرياضية القديمة بالإضافة إلى مدير مستشفى المعالي عيد الرئيس ومساعد مدير تعليم حفر الباطن ماطر الظفيري ومدير الضمان الاجتماعي الأستاذ حسين الشمري.

وانتهى اللقاء بفوز القيصومة بثلاثة أهداف لهدفين ليعقب المباراة تكريم اللاعبين المشاركين وعدد من الشخصيات الرياضية والداعمين ورعاة البطولة.

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