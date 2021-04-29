وفاة حسن دردير “مشقاص” عن عمر يناهز 84 عامًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفي إلى رحمة الله اليوم السابع عشر من رمضان الفنان حسن دردير صاحب دور مشقاص الشهير وذلك عن عمر ناهز 84 عامًا بحسب قناة الإخبارية.

من هو حسن دردير أو مشقاص ؟

هو ممثل سعودي ولد في عام 1938، نجح على مدار سنوات مضت في ترسيخ المنولوج وتوظيفه في قوالب الفوازير التي كانت تخطف اهتمام الكبار قبل الصغار.

شارك حسن دردير وهو طالب في المدرسة عام 1947م بالعمل في المسرح المدرسي، وبعد انتهائه من الدراسة التحق بوظيفة في الجمارك بمدينة جدة، حيث لعبت الصدفة دورًا في دخوله المجال الفني حيث التقى خالد زارع عام 1960م، ليشارك في عدد من الأعمال لكن كانت نقطة انطلاقه الحقيقية حين أدى شخصية مشقاص في مسلسل محلات مشقاص للخدمات العامة.

من أبرز أعماله أيضاً؛ مسلسل الأصيل مع الراحلين طلال مداح، ولطفي زيني ، نقطة ضعف، تحفة ومشقاص في كفر البلاص، في فندق المفاجئات بمشاركة محمد بن علي سلطان، رحمه الله، وكان أول عمل من إنتاجه ، عمارة العجائب في تونس، أغاني في بحر الأماني، محلات مشقاص للخدمات العامة كما قدم برنامج المسابقات فوازير رمضان للصغار.

مشقاص أبرز وجوه جيل الطيبين

يعتبر العديد من جيل الطيبين أبرز وجه تلفزيوني قدم المسابقات الرمضانية على شاشاته، إذ قدمها بأسلوب خاص وظف فيه قدراته التمثيلية وروحه المرحة على نحو استمال الأطفال، ووضع الفوازير التي قدمها على رأس البرامج الترفيهية الأكثر مشاهدة في تاريخ التلفزيوني السعودي.

مشقاص والمسرح السعودي

كان مشقاص من مؤسسي المسرح التلفزيوني، مع المخرج بشير مارديني، وطارق ريري، وعبدالعزيز أبوالنجا، وعبدالله باجسير، وسعد الفريح.

وكان أول مسلسل قدمه محلات مشقاص للخدمات العامة”، تأليف لطفي زيني، وجلال أبوزيد، وبشير مارديني، ثم انتقل إلى لبنان وأسس مؤسسة النهضة العربية للإنتاج الفني، وهي أول مؤسسة إنتاج في المملكة.



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