شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الزعاق : "كنّة الثريا" في مايو ومعه تخرج الحشرات السامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، خالد الزعاق، أن شهر مايو يعد الشهر الخامس في السنة الميلادية، ويتكون من 31 يوما.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أن شهر مايو يسمى في العراق وبلاد الشام بـ"آيار" وهي كلمة تعني "الجمال والبهاء"، لكون أن الأرض تكون حينها في أجمل صورها الطبيعية.

وأشار إلى أن شهر مايو يشهد دخول موسم"كنّة الثريا"، وهي آخر مواسم الربيع، وتظهر فيه الحشرات السامة، وتزداد ساعات النهار وتقصر ساعات الليل.