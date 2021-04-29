شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. عضو هيئة كبار العلماء: الاجتهاد متاح والأحكام الفقهية تتغير مع تغير الزمان والمكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالسلام السليمان، على حديث ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، بشأن التنوع العلمي والفقهي وأن الاجتهاد مستمر.

وأضاف، خلال حديثه بقناة الإخبارية"، أن الاجتهاد موجود ومتاح،مضيفا أن الأحكام الفقهية تتغير مع تغير الزمان والمكان.

واستشهد "السليمان" على صحة ذلك، بأن البعض حرم السيارة والتلفزيون حين ظهورها لأول مرة لكونهم لم يعرفوا أهميتها، وبعدما أدرك الناس فوائدها وأصبحت مؤلوفة ظهرت فتاوى بأنها غير محرمة.