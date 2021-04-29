شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة استخرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة و مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يتوقع ان تنشط الرياح السطحية قد تثير الاتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف .