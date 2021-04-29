شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1026 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 1026 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1055 تعافي ووفاة 11 حالة – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 441 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 233 إصابة ، والمنطقة الشرقية 133 إصابة ، ومنطقة عسير 49 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 33 إصابة ، ومنطقة جازان 33 إصابة ، فيما جاءات الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وشهدت معدل الإصابات مؤخراً ارتفاع ملحوظ وسط تحذيرات من الولائم والتجمعات الرمضانية أو التهاون في الإجراءات الإحترازية .

وانت وزارة الصحة قد قررت تأجيل الجرعة الثانية من لقاح كورونا لضمان إعطاء اللقاح لعدد أكبر ممن لم يتلقى الجرعة الأولى للوصول إلى المناعة المجتمعية .