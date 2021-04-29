شكرا لمتابعة خبر عن سحب وتصريف مايقارب 10310 طن من مياه الأمطار بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

باشرت بلدية محافظة خميس مشيط ممثلة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية التابعة لها سحب ونزح مياه الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الايام الماضية حيث وزعت الفرق الميدانية و الآليات في أماكن تجمعات مياه الأمطار بعدة مواقع متفرقة في المحافظة وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات عملت على إزالة الآثار التي خلفتها تجمعات مياه الأمطار، في أحياء وطرقات المحافظة والقرى التابعة لها.

وبين الحويطي ان ماتم سحبه من مياه الأمطار بلغ مايقارب 10310طن مؤكداً بأن البلدية استعدت بشكل كامل للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على المنطقة وأشار إلى نجاح الخطة المعده مسبقاً لمواجهة الأمطار من خلال الإمكانيات وتسخير الطاقات من أجل مواجهة تجمعات مياه الأمطار في الشوارع وبعض الأحياء بالإضافة الى مباشرة كافة البلاغات الواردة عن تجمع مياه الامطار وغيرها على الرقم الموحد 940.