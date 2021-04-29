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الراحل يروي سيرة اهم الشخصيات الذين ساهموا في بناء و نماء الوطن

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

يروي برنامج الراحل الذي يبث على روتنا خليجية سيرة الشخصيات و أهم الرجال الذين كان لهم تاثير و ساهمو في بناء و نماء الوطن في شتى المجالات و يقدمه الزميل الاعلامي محمد الخميسي حيث سيروي اليوم عند الخامسة مساءً سيرة الراحل محمد السعد العجلان و الذي اسس صرحاً و ارتبط اسمه منذ الاربعينات بتجارة المواد الغذائية و الاشمغة و العقارات و يعاد بثه عند 4 فجراً.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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