شكرا لمتابعة خبر عن الراحل يروي سيرة اهم الشخصيات الذين ساهموا في بناء و نماء الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

يروي برنامج الراحل الذي يبث على روتنا خليجية سيرة الشخصيات و أهم الرجال الذين كان لهم تاثير و ساهمو في بناء و نماء الوطن في شتى المجالات و يقدمه الزميل الاعلامي محمد الخميسي حيث سيروي اليوم عند الخامسة مساءً سيرة الراحل محمد السعد العجلان و الذي اسس صرحاً و ارتبط اسمه منذ الاربعينات بتجارة المواد الغذائية و الاشمغة و العقارات و يعاد بثه عند 4 فجراً.