︎ .

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الخميس)، حكام مباراة القادسية ونظيره الفيصلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويلتقي نادي القادسية نظيره الفيصلي، مساء اليوم (الخميس) ضمن منافسات بطولة الدوري. ويدخل القادسية المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز 12. وجاء طاقم التحكيم لمباراة القادسية والفيصلي كالتالي: Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر طاقم تحكيمي مغربي لمباراة “القادسية” و “الفيصلي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.