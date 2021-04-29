“الجزائية المتخصصة” تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد بارق الشريف

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حددت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة موعدا جديدا للمتهم المواطن بارق نزار الشريف، وذلك بعد تغيبه عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة ضده.

وأوضحت أنه نظرا لعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للدعوى يوم الإثنين 18-10-1442هـ، الساعة 10 صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وفق ما نصت مواد نظامي المرافعات الشرعية ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

Source akhbaar24

