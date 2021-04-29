أمانة الشرقية: توقيع عقود استثمارية بأكثر من 700 مليون خلال فترة جائحة كورونا

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كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن توقيع مجموعة من العقود الاستثمارية خلال فترة جائحة كورونا، منذ بداية عام 2020 وحتى الربع الأول من هذا العام 2021 م، والتي تأتي امتداداً لجهود الأمانة الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بالمنطقة والمساهمة في تنمية المنطقة عبر اشراك القطاع الخاص.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي: أن الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات، بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والخصخصة والتعزيز من كفاءة الإنفاق وتنمية الايرادات وتنويعها.

وذكر الجبير أن الأمانة وقعت مجموعة من العقود الاستثمارية بأنشطة متعددة بإجمالي قيمة تجاوزت 710 مليون ريال، والتي ستسهم في دعم مشاريع الأمانة المتنوعة واستمرارية مسيرة النهضة التي تعيشها المنطقة.

وأبان الجبير بأن الأمانة قفزت وتضاعفت إيراداتها بمعدلات عالية جداً بنسبة نمو 118% خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وستدعم إحداث نقلة نوعية لاستدامة الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تهدف المبادرات الى خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية.

وأشار الجبير إلى أن الأمانة تعمل على ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 والتي ساهمت خلال الخمس سنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في شتى المجالات والمناحي التي تعزز من ركائز الرؤية في تحقيق عناصر المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، حيث أطلقت الأمانة بالشراكة والتعاون مع وزارة المالية، ووزارة الثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة الرياضة، وهيئة تطوير الشرقية، والمركز الوطني للتخصيص، وبرنامج جودة الحياة، ومركز كفاءة الإنفاق مجموعة من المشاريع والمبادرات الاستثمارية الريادية، والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية بمجالات الخدمات والاقتصاد والسياحة والترفيه والرياضة والثقافة وتحقيق عناصر المدن الذكية وضمان التنمية الشاملة المستدامة.

ووجه م. فهد الجبير شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، حفظهما الله- على توجيهاتهم ودعمهم، وكذلك لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، على متابعته المستمرة لتطوير منظومة الاستثمار البلدي.

وأكد أمين الشرقية على أن هذه العقود الاستثمارية تعكس متانة وثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي حتى في ظل ظروف جائحة كورونا وجاذبية استثمارات الأمانة، والجدير ذكره أن الأمانة سجلت إنجازاً في تحقيق مستهدفات وزارة المالية للسنة الثالثة على التوالي بالرغم من تحديات جائحة كورونا.

ودعا أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في ختام تصريحه عموم المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق (فرص) للهواتف الذكية بكل شفافية وسهولة والمشاركة في صناعة الاستثمارات البلدية.

Source almnatiq

