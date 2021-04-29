ماجد عبدالله ويوسف الثنيان في تحدي المشاهير الليلة

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يستضيف برنامج تحدي المشاهير في حلقة اليوم الخميس نجمي النصر والهلال ماجد عبدالله ويوسف الثنيان، في تحدٍ شائق يجمع بين النجمين الكبيرين. وأعلن برومو البرنامج أن اللاعبين المعروفين بلقبي السهم الملتهب والفيلسوف سيكونان ضيفي البرنامج الذي يذاع على قناة sbc في حلقة تذاع الساعة 12:00 صباحًا. Source akhbaar24





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