“برنامج الإسكان” يعلن تحقيقه لمستهدفات “المرحلة الأولى” ضمن رؤية المملكة 2030

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أعلن “برنامج الإسكان” تحقيقه لهدفه الاستراتيجي برفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن بنسبة 60% بنهاية 2020، وذلك مقارنة بنسبة 47% قبل إطلاق البرنامج في 2016.

وقال البرنامج إنه وفر 46 ألف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بنظام التملك أو الانتفاع بالشراكة مع القطاع غير الربحي، بجانب توفير الدعم الخيري السكني لـ 23 ألف فرد.

وأشار إلى فرز 230 ألف وحدة سكنية عبر خدمة فرز الوحدات العقارية لملاك الوحدات المشتركة، بالإضافة إلى 329 مخططا معتمدا عبر مركز إتمام لخدمة المطورين، وتقليص فترة استخراج تصاريح اعتماد المخططات إلى شهرين بدلا من 18 شهرًا.

Source akhbaar24

