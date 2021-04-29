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وزارة الصحة: إصابات كورونا الحرجة ترتفع.. وانخفاض طفيف في «النشطة»

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الرياض - محمد عبدالله - 1055 حالة تعافٍ خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس ، لتسجل 1312 حالة، مقارنة مع أمس الأربعاء حيث تم تسجيل 1298 حالة.

وذكرت وزارة الصحة- عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد تراجعًا طفيفًا؛ حيث سجل 9852 حالة، مقارنة مع أمس الأربعاء حيث تم تسجيل 9892 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، عن تسجيل 1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 11حالة وفاة جديدة، و1055 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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