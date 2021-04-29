مصرع سعودي خلال تصادم طائرتين بجنوب إفريقيا.. والسفارة: نتابع الموقف

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جنوب إفريقيا، عن مصرع مواطن سعودي، في حادث طائرتين للتدريب على الطيران.

وأوضحت السفارة- عبر تويتر- أن المواطن «أحمد بن محمد بن أحمد السيسي» قتل في حادث الاصطدام بين الطائرتين، وإحداهما تابعة لمدرسة (entral flying academy) والأخرى تابعة لـ(sky hawk).

وأضافت السفارة أن الحادث وقع في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرج، وأن المواطن السعودي كان يستقل طائرة التدريب الأولى؛ حيث كان يدرس الطيران على نفقته الخاصة، وأسفر الحادث عن وفاة مدربه وكذلك وفاة طاقم الطائرة الثانية.

وأشارت السفارة، إلى أنها قامت بزيارة موقع الحادث وتواصلت مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال إجراءات نقل جثمان المواطن السيسي إلى ذويه في السعودية، موضحة أنها ستتابع إجراءات التحقيق التي تقوم بها الجهات المختصة.

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