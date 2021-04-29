المسموح لهم بدخول المملكة.. «الخطوط السعودية» تجدِّد التذكير بالفئات

جددت الخطوط السعودية، التذكير بالفئات المسموح لها بالدخول إلى المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا ممارس صحي وأهلي معهم تأشيرة الزيارة جاهزة وأرغب بالحجز فما هي الإجراءات المطلوبة وأنا بالرياض وأهلي بالقاهرة؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «يسمح بدخول الممارس الصحي وعوائلهم/ عائلة الممارس، زوجته وأبنائه فقط سواء كانوا مسافرين معه أو بدونه مع ضرورة توفير إثبات مهنة الممارس وصلة القرابة».

وقالت الخطوط السعودية، في وقت سابق: «مازال تعليق الدخول إلى المملكة قائما لجميع الضيوف القادمين باستثناء المواطنين السعوديين وأسرهم وعمالتهم المرافقة لهم والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعوائلهم».

وأضاف الحساب الرسمي: «لضمان تسهيل إجراءات سفركم ومعرفة كل الاشتراطات والمتطلبات التي تحددها الجهات المختصة من اشتراطات صحية أو غيرها والتي يتم تحديثها بشكل مستمر يرجى الاطلاع على الرابط التالي اضغط هنا».

وتابع الحساب الرسمي: «رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين، 17 مايو 2021م.. لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد».

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