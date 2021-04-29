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«وزير» يشارك في إزالة آثار الأمطار بـ«الحرم»: «نعمة كبيرة»

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الرياض - محمد عبدالله - تعاون مع العمّال داخل المسجد

تفاعل مغردون مع صورة لوزير ماليزي وهو يشارك في إزالة آثار الأمطار بالمسجد الحرام، مبدين إعجابهم بها، ولاقت الصورة رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكرته «العربية»، فإن محمد علي،  وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، نشر صورة له وهو يُشارك العمّال في إزالة آثار الأمطار في المسجد الحرام. وعلق الوزير الماليزي على الصورة  بأنه أراد أن يشارك العمال بجهد بسيط، واصفًا مشاركته هذه بـ«النعمة الكبيرة».

وكتب الوزير الماليزي «الحمد لله، في أكثر البيئات صعوبة وتحديًا بسبب جائحة ، جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء سهلا، وأعطانا الفرصة لتقبيل الحجر الأسود وصلاة السنة في  حجر إسماعيل».

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كثفت جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت منذ يومين على منطقة مكة المكرمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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