«وزير» يشارك في إزالة آثار الأمطار بـ«الحرم»: «نعمة كبيرة»

تفاعل مغردون مع صورة لوزير ماليزي وهو يشارك في إزالة آثار الأمطار بالمسجد الحرام، مبدين إعجابهم بها، ولاقت الصورة رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما ذكرته «العربية»، فإن محمد علي، وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، نشر صورة له وهو يُشارك العمّال في إزالة آثار الأمطار في المسجد الحرام. وعلق الوزير الماليزي على الصورة بأنه أراد أن يشارك العمال بجهد بسيط، واصفًا مشاركته هذه بـ«النعمة الكبيرة».

وكتب الوزير الماليزي «الحمد لله، في أكثر البيئات صعوبة وتحديًا بسبب جائحة كورونا، جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء سهلا، وأعطانا الفرصة لتقبيل الحجر الأسود وصلاة السنة في حجر إسماعيل».

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كثفت جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت منذ يومين على منطقة مكة المكرمة.

Alhamdulillah, dalam suasana yang paling sukar dan mencabar akibat pandemik COVID-19, Allah SWT mempermudahkan segala urusan dan diberikan kelapangan untuk mengucup Hajarul Aswad dan Solat Sunat di Multazam dan Hijir Ismail.#Ramadhan pic.twitter.com/69gzhKidWe — Mohamed Azmin Ali • 🇲🇾 (@AzminAli) April 27, 2021

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