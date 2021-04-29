الأرصاد: 8 مناطق تتأثر بسحب رعدية ممطرة اليوم الخميس

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن سحبًا رعدية ممطرة بدأت في التكوُّن في سماء ثمانية مناطق مختلفة بالمملكة.

وذكر مركز الأرصاد- عبر تويتر- أنه وفقًا لآخر صور من رادارات الطقس، فقد بدأ تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، كذلك على مناطق: نجران والرياض والشرقية والمدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد، على مناطق: نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

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