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صيام المريض «الميئوس من شفائه».. الشيخ المطلق يوضح الحكم

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الرياض - محمد عبدالله - علَّق على حالة من يعانون ألزهايمر

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، حكم المريض الذي لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع الصوم مثل مرضى ألزهايمر.

وقال الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج «فتاوى» على قناة «»، إن هذا المريض له حالتان، الحالة الأولى أن يكون عقله موجودًا وحينئذ يقوم بإطعام مسكين عن كل يوم لم يصمه، لأنه لا يرجى شفاؤه، ويمكن أن يفعل ذلك مرة واحدة (إطعام 30 مسكينا في يوم واحد ويجوز له أن يفرقها).

 الحالة الثانية ألا يكون عقله موجودا مثل مرضى ألزهايمر وخرف الشيخوخة، وهؤلاء ليس عليهم صيام أو إطعام مساكين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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