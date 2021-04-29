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«مفحط» يعرض حياة الآخرين للخطر.. و«مرور جازان» يلقي القبض عليه

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الرياض - محمد عبدالله - تفاعلًا مع بلاغ مواطن

أعلن المرور السعودي القبض على قائد مركبة في محافظة صامطة بمنطقة جازان، على خلفية ممارسته للتفحيط.

وتفاعل المرور (عبر حسابه بتويتر)، مع بلاغ مواطن موثق بمقطع فيديو، قال فيه إن قائد المركبة مارس التفحيط في محافظة صامطة بمنطقة جازان؛ ما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفي المقابل قال المرور: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم.. ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

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MO Nasa

MO Nasa

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