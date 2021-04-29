الصحة : سجِّلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1026) حالة مؤكدة وتعافي (1055) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9852) حالة منها (1312) حالة حرجة.

التسجيل في تطبيق صحتي

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

حالات كورونا الجديدة

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (416307) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (399509) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6946) حالة “يرحمهم الله جميعاً”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية و الخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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