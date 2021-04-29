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محكمة الاستئناف تنذر مواطنًا بالحكم الغيابي وفق نظام مكافحة الإرهاب
حال تغيبه عن الجلسة البديلة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب / بارق نزار حامد الشريف سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (1029850854) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1442/9/7هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها .
محكمة الاستئناف تحدد الجلسة البديلة
وأشارت المحكمة إلى أنه قد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين بتاريخ 1442/11/18هـ الساعة العاشرة صباحاً ، وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد ، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
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