جامعة جازان تكمل ارتباطها بالنفاذ الوطني الموحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت جامعة جازان مشروع الربط بالنفاذ الوطني الموحد، وذلك ضمن خطواتها التطويرية للحوكمة الإلكترونية واستدامة وسهولة الخدمات.

خطوة مهمة:

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، أن المشروع يعد خطوة مهمة للجامعة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، والتحول للحكومة الإلكترونية وتوظيف التقنية الحديثة فيها.

وأضاف أن عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة تعمل على تحسين تجربة المستفيد ومواكبة التقنية، وتمكين استخدام الهوية الوطنية الموحدة للأنظمة التقنية على مستوى المملكة، وتمكين المستفيد من إجراء وإتمام التعاملات الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول لجميع تطبيقات الجامعة مرة واحدة بنفس كلمة السر المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”.

مميزات الربط:

من جانبه أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة الدكتور إبراهيم غاشم، أن من مميزات الربط مع النفاذ الوطني الموحد: اعتماد بيئة دخول واحدة تستخدم مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتبادل معلوماتي سريع وتلقائي بين الجامعة وبين الأنظمة الأمنية مثل وزارة الداخلية ويسر، وإضافة إمكانية التحقق الثنائي عن طريق رسائل الجوال دون تكاليف إضافية على الجامعة.

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