1312 حالة حرجة في السعودية و441 إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تفاصيل توزيع حالات الإصابة الجديدة بعد تسجيل 1026 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت منطقة الرياض 441 حالة إصابة جديدة، ومنطقة مكة المكرمة 233، والشرقية 133، وعسير 49، والمدينة المنورة 33، وجازان 33، القصيم 21، وتبوك 18.

الحالات النشطة والحرجة

يأتي ذلك بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة 416307 حالات بعد تسجيل 1026 إصابة جديدة، وإجمالي حالات التعافي 399509، وإجمالي حالات الوفيات 6946.

بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 9852حالة، من بينها 1312 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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