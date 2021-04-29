شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف تحقيق التكامل في خدمة المجتمع جامعة الملك فيصل توقع مذكرة تفاهم مع "علم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت جامعة الملك فيصل ممثلة في قطاع الابتكار وتنمية الأعمال يوم أمس مذكرة تفاهم مع شركة "علم" رائدة الحلول الرقمية، وذلك بهدف تحقيق التكامل في خدمة المجتمع؛ وتلبية تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز مجالات التعاون والاستثمار المتبادل والمشترك في الخبرات والإمكانيات المتاحة بين الطرفين.

وخلال الحفل الافتراضي، وقع المذكرة معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ومن جانب "علم" الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، من أجل بدء مرحلة جديدة من الشراكة بين الجامعة التي يتوفر بها القدرات والخبرات التعليمية والبحثية والتدريبية المتميزة في مجالات تقنية مختلفة ، والاهتمام بالبحث العلمي للأغراض التطبيقية، مع شركة"علم" التي تقدم حلولاً مبتكرة وتساهم في بناء الخبرات الوطنية، وتوطين تقنية المعلومات، وتسعى الى دراسة المشاكل وإبداع الحلول دون اللجوء إلى استيراد حل خارجي، مما يجعل الحلول مناسبة لمجتمعنا ويساعد في حل المشكلة من جذورها، مما يساهم في تحقيق متطلبات التنمية ويتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وتأتي هذه المذكرة لتؤكد أهمية الدور الذي تلتزم به "علم" نحو العمل على تعزيز اقتصاد المملكة وتنويعه، والمشاركة في رفع مستوى جودة الحياة، وبهدف اكمال مسارها في بناء الشراكات المجتمعية والبحثية المنتجة والمثمرة مع الجامعات، الأمر الذي يتوافق مع تطلعها الاستراتيجي الدائم لتحقيق طموحها الريادي في مجالات البحوث الرقمية والتطوير العلمي المرتبط بالاحتياجات الفعلية للقطاعات التنموية والإنتاجية في المملكة من خلال الأبحاث النوعية والابتكارات التي تسهم في حل المشاكل المرتبطة بحاجات المملكة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي بما يحقق التقدم لكافة فئات المجتمع، كما تعمل «علم» على دعم وتشجيع المواهب الوطنية من ذوي القدرات والمهارات بهدف لإعداد كوادر وطنية بخبرات عالية من منطلق سعيها الدائم لأن تكون مصدر الهام وطني لقطاع الأعمال الإلكترونية، وأساسا صلبا لمشروع توطين صناعة تقنية المعلومات، وذلك من خلال برامجها الرقمية التي تعد أحد معايير الأداء الأساسية لدى الشركة و أحد أهدافها الاستراتيجية.