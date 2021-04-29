شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني لمكافحة التصحر»: رفع نسبة الغطاء النباتي 40% خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ما حققته رؤية 2030 لسلامة بيئة المملكة يفوق كل التوقعات

• الإنجازات التي تحققت في المجال البيئي تدعو جميع السعوديين للفخر

• زراعة 10ملايين شجرة مؤخرا في 670 موقعاً في جميع مناطق المملكة

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبد القادر، أن ما حققته رؤية2030 من أجل المحافظة على السلامة البيئية للمملكة يفوق كل التوقعات، مشيداً بما أنجز خلال الخمس سنوات الماضية، لا سيما رفع نسبة الغطاء النباتي بنسبة 40% مما يسهم في إنشاء مجتمع حيوي ينعم أفراده بنمط حياة صحي.

وأشاد العبد القادر بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتحقيق الاستدامة البيئية للمملكة، مثمنا ما ذكره سموه خلال حديثه عن أهم الإنجازات والتطورات التي حققتها المملكة بعد مرور 5 سنوات من بدء تنفيذ رؤية السعودية 2030، خاصة عزمه على إعادة البيئة السعودية لطبيعتها السابقة.

وقال إن الإنجازات التي تحققت في المجال البيئي خلال الفترة الماضية تدعو جميع السعوديين للفخر، مشيرا إلى أن اهتمام قيادة المملكة – حفظها الله - بالبيئة لم يقتصر على المملكة فقط بل تعدى إلى المنطقة المحيطة بنا، مستشهدا على ذلك بإطلاق ولي العهد لمبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تعززان الدور الريادي للمملكة العربية السعودية إقليميًا وعالميًا في مجال حماية البيئة و المبادرات البيئية العالمية التي أطلقتها المملكة أثناء ترؤسها لقمة العشرين.

وتعقيباً على ما قاله ولي العهد من أن المستهدف هو الوصول إلى 1000 % زيادة في نسبة الغطاء النباتي خلال العشر سنوات أو الثلاثين سنة المقبلة، أكد العبد القادر أن المركز لا يألو جهدا في تحقيق مستهدفات الرؤية البيئية، لافتا إلى أنه تم زراعة 10ملايين شجرة مؤخرا خلال 6 أشهر في ٦٧٠ موقعاً في جميع مناطق المملكة و بمساهمة جميع فئات المجتمع و هيئاته الرسمية و الخاصة، ضمن حملة "لنجعلها خضراء" بهدف المساهمة في تنمية الغطاء النباتي والحد من آثار التصحر.

ونوه إلى أن من المنجزات التي تحققت في مجال البيئة، صدور نظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي يتولى المركز تطبيقها، وتعزيز حماية الغطاء النباتي، وإطلاق مبادرات التشجير، وتطوير المتنزهات الوطنية وتهيئتها للزوار، و تنظيم الرعي ومكافحة الإحتطاب الجائر وإنشاء خمسة مراكز متخصصة في مجال البيئة والاستدامة، ومنها مركز الغطاء النباتي.