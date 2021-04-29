الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يعقد اجتماعه الأول في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

عُقد يوم أمس بمقر الأمانة العامة لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بمدينة الرياض الاجتماع الأول للصندوق برئاسة مستشار وزير الداخلية الأمين العام للصندوق ساعد العرابي الحارثي وذلك بحضور منسوبي الصندوق.

أدوار مطلوبة:

واستهل الاجتماع بترحيب الحارثي بالأعضاء الذين انضموا للصندوق متطلعاً لدورهم في تأسيسه والأدوار المطلوبة في المرحلة الأولية لما لهم من خبرة وكفاءة في أداء الأدوار المنوطة بهم بما يحقق مستهدفات الصندوق.

أعمال تأسيسية:

كما تم خلال الاجتماع استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالأعمال التأسيسية للصندوق، حيث أكد الحارثي على التزام الصندوق بتقديم جميع الخدمات للمستفيدين بأحدث الإجراءات والسياسات وباستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية وبتميز مؤسسي وحوكمة عالية لتحقيق رضا المستفيدين تحقيقاً لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس أمناء صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

شارك الخبر