الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

SMS لأهالي الرياض : بقاؤك على بعد أمتار مرتديًا كمامتك يحفظ صحتك

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلقى مواطنون ومقيمون رسالة على الهواتف (SMS) من غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنطقة الرياض.

وجاء في نص الرسالة: “بقاؤك على بعد أمتار مرتديًا كمامتك، إلقاؤك السلام والمصافحة بالنظر تحفظ لك صحتك وسلامتك -بإذن الله-“.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل (1062) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (867) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (398,454) حالة ولله الحمد.

التوسع في مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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