شكرا لقرائتكم محمد العجلان شخصية حلقة اليوم من برنامج الراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29
جدير بالذكر أن برنامج الراحل يعاد بثه عند الساعة الرابعة فجراً.
محمد العجلان شخصية حلقة اليوم من برنامج الراحل
يذاع الخامسة مساءً على روتانا خليجية
متابعات الخليج 365 - الرياض
يروي برنامج “الراحل” الذي يبث على روتانا خليجية سيرة الشخصيات وأهم الرجال الذين كان لهم تأثير وساهموا في بناء ونماء الوطن في شتى المجالات.
العجلان:
ويقدم البرنامج الزميل الإعلامي محمد الخميسي، حيث سيروي اليوم الخميس عند الخامسة مساءً سيرة الراحل محمد السعد العجلان والذي أسس صرحاً وارتبط اسمه منذ الأربعينات بتجارة المواد الغذائية والأشمغة والعقارات.
جدير بالذكر أن برنامج الراحل يعاد بثه عند الساعة الرابعة فجراً.
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