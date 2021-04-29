الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

محمد العجلان شخصية حلقة اليوم من برنامج الراحل

متابعات الخليج 365 - الرياض

يروي برنامج “الراحل” الذي يبث على روتانا خليجية سيرة الشخصيات وأهم الرجال الذين كان لهم تأثير وساهموا في بناء ونماء الوطن في شتى المجالات.

العجلان:

ويقدم البرنامج الزميل الإعلامي محمد الخميسي، حيث سيروي اليوم الخميس عند الخامسة مساءً سيرة الراحل محمد السعد العجلان والذي أسس صرحاً وارتبط اسمه منذ الأربعينات بتجارة المواد الغذائية والأشمغة والعقارات.

جدير بالذكر أن برنامج الراحل يعاد بثه عند الساعة الرابعة فجراً.

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