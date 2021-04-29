الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

الغذاء والدواء تقدم دليلًا توعويًا للوالدين لسلامة اللقاحات وأهميتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت هيئة الغذاء والدواء دليلًا توعويًا للوالدين يُوضِّح سلامة اللقاحات وأهميتها.

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن الاطلاع على دليل سلامة اللقاحات وأهميتها من خلال الرابط التالي: هنا.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل (1062) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (867) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (398,454) حالة ولله الحمد.

التوسع في مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

اللقاح في المنازل:

كما أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

شارك الخبر