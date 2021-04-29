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شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تقدم دليلًا توعويًا للوالدين لسلامة اللقاحات وأهميتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الغذاء والدواء تقدم دليلًا توعويًا للوالدين لسلامة اللقاحات وأهميتها
السعودية سجلت 1062 أمس حالة إصابة جديدة بالفيروس
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت هيئة الغذاء والدواء دليلًا توعويًا للوالدين يُوضِّح سلامة اللقاحات وأهميتها.
وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن الاطلاع على دليل سلامة اللقاحات وأهميتها من خلال الرابط التالي: هنا.
كورونا في السعودية:
وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الأربعاء، عن تسجيل (1062) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفيات رحمهم الله.
وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (867) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (398,454) حالة ولله الحمد.
التوسع في مراكز اللقاحات:
وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.
اللقاح في المنازل:
كما أعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.
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