الحالة محصن شرط دخول الموظفين لـ6 وزارات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارات حكومية وإدارات مختلفة على منسوبيها بضرورة التطعيم بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) كشرط لدخول مقراتها، وذلك بالتثبت من حالة الموظف في برنامج توكلنا “محصن”.

وزارات:

وبدأت وزارات العدل والصحة والتعليم وحرس الحدود والدفاع الجوي والحرس الوطني، في حصر منسوبيها ممن لم يتلقوا اللقاح والرفع بأسمائهم لتوجيههم لأخذه، لحمايتهم ومن حولهم من الأخطار المحتملة أثناء ممارستهم المهنة، وللمحافظة على المكتسبات التي حققتها المملكة منذ بداية الجائحة حتى الآن، وكضرورة مهمة توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها، وبالتالي عودة الحياة الطبيعية تدريجياً.

مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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