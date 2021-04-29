مسؤول بمشروع البحر الأحمر: التمويل الأخضر مهم على أكثر من صعيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد جاي روزين، مدير قسم المالية والاستثمار في البحر الأحمر للتطوير، أن القرض الأخضر الذي حصل عليه مشروع البحر الأحمر يبرهن مدى التقدم الذي أحرزته الشركة منذ اعتماد المخطط الرئيسي في شتاء عام 2018.

مشروع طموح:

وأعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، الثلاثاء، عن اكتمال تسهيل قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة 14,120 مليار ريال (3,76 مليار دولار) مع أربعة بنوك سعودية.

قرض مهم:

وقال روزين في مقابلة مع “العربية”: “أعتقد أن هذا القرض مهم على أكثر من صعيد، أولا هو جزء من رؤية المملكة 2030، ونحن أول مشروع عملاق من مشاريع الرؤية يصل إلى السوق ويدخل إلى أسواق رأس المال. وقد قدمت البنوك تمويلاً بأربعة عشر مليار ريال ما يعطي مصداقية إضافية للمشروع”.

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