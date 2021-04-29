5 نصائح لـ تسوق صحي في رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

يهتم البعض عند التسوق وخصوصاً في شهر رمضان، بتكديس عربة المشتريات بالوجبات الشهية والمشروبات اللذيذة، ولكن هناك بعض النصائح يجب التركيز عليها للتسوق بشكل صحي في رمضان.

5 نصائح:

بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في السعودية “Saudi CDC” في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، هناك 5 لنصائح يجب التركيز عليها للتسوق بشكل صحي خلال الشهر الكريم وهي كما يلي:

اكتب قائمة المشتريات قبل الخروج للتسوق، وحاول الالتزام بها.

يجب أن تتضمن القائمة كل المجموعات الغذائية الرئيسية.

لا تتسوق عند الشعور بالجوع، فيشجع ذلك على زيادة المشتريات.

قلل من اختيار المواد الغذائية المصنعة.

احرص على شراء كمية مناسبة من الفاكهة، والخضار الطازج.

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