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شكرا لقرائتكم 5 نصائح لـ تسوق صحي في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29
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5 نصائح لـ تسوق صحي في رمضان
احرص على شراء الفواكه
متابعات الخليج 365 - الرياض
يهتم البعض عند التسوق وخصوصاً في شهر رمضان، بتكديس عربة المشتريات بالوجبات الشهية والمشروبات اللذيذة، ولكن هناك بعض النصائح يجب التركيز عليها للتسوق بشكل صحي في رمضان.
5 نصائح:
بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في السعودية “Saudi CDC” في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، هناك 5 لنصائح يجب التركيز عليها للتسوق بشكل صحي خلال الشهر الكريم وهي كما يلي:
- اكتب قائمة المشتريات قبل الخروج للتسوق، وحاول الالتزام بها.
- يجب أن تتضمن القائمة كل المجموعات الغذائية الرئيسية.
- لا تتسوق عند الشعور بالجوع، فيشجع ذلك على زيادة المشتريات.
- قلل من اختيار المواد الغذائية المصنعة.
- احرص على شراء كمية مناسبة من الفاكهة، والخضار الطازج.
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