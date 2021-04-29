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5 نصائح لـ تسوق صحي في رمضان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

5 نصائح لـ تسوق صحي في رمضان

احرص على شراء الفواكه

متابعات الخليج 365 - الرياض

يهتم البعض عند التسوق وخصوصاً في شهر رمضان، بتكديس عربة المشتريات بالوجبات الشهية والمشروبات اللذيذة، ولكن هناك بعض النصائح يجب التركيز عليها للتسوق بشكل صحي في رمضان.

5 نصائح:

بحسب ما ذكرته هيئة الصحة العامة في “Saudi CDC” في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، هناك 5 لنصائح يجب التركيز عليها للتسوق بشكل صحي خلال الشهر الكريم وهي كما يلي:

  • اكتب قائمة المشتريات قبل الخروج للتسوق، وحاول الالتزام بها.
  • يجب أن تتضمن القائمة كل المجموعات الغذائية الرئيسية.
  • لا تتسوق عند الشعور بالجوع، فيشجع ذلك على زيادة المشتريات.
  • قلل من اختيار المواد الغذائية المصنعة.
  • احرص على شراء كمية مناسبة من الفاكهة، والخضار الطازج.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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