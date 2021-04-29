توكلنا: يحق لكل مستفيد تصريح عمرة واحد خلال رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه يتم تحديد العدد المسموح من التصاريح لكل مستفيد من قبل وزارة الحج والعمرة، وحالياً يحق لكل مستفيد تصريح عمرة واحد خلال شهر رمضان.

ويوم أمس أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، وذلك مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان.

ضوابط العمرة والصلاة:

ونشرت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك.

وتشمل تلك الضوابط ما يلي:

– إتاحة خدمة إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا.

– يشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاثة لإصدار التصاريح:

محصن

محصن جرعة أولى

أو محصن متعافٍ

– عدم السماح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية.

– عدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد.

– منع اصطحاب الأطفال.

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