حملات توعوية للرقابة النسائية في أمانة العاصمة المقدسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وحدة الرقابة النسائية، والتي تشارك ضمن حملة ⁧‫ممتثل⁩ للتأكيد على النساء بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من ⁧‫فيروس كورونا⁩ وحثهم على أخذ اللقاح، والتي تستهدف مراكز التسوق والمولات، وتأتي للتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية داخل المنشآت المستهدفة.

حملات نسائية رقابية

وخلال الفترة الماضية نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وحدة الرقابة النسائية حملتها التوعية والتثقيفية من خلال مبادرة “التزامك وعيك” التي تستهدف مراكز التزين والأندية الرياضية النسائية، وتأتي للتأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية داخل المنشآت المستهدفة.

وأشارت الأمانة إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي الصحي وتقديم التوعية العامة وعرض الطرق الوقائية الصحية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وحث مرتادي الأندية على مواصلة الالتزام بالتعليمات وتطبيق الإجراءات الوقائية للتقليل من نسبة انتشار الفيروس، وذلك من خلال ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة وإبراز تطبيق “توكلنا” والتأكد من الحجز المسبق قبل الوصول للنادي والحرص على التباعد الاجتماعي عند استخدام الأجهزة وعند المشاركة بالحصص الجماعية والالتزام بإحضار الأدوات الرياضية الشخصية وتعقيم الأيدي باستمرار والتقيد بالتعليمات المعلنة والمتبعة داخل الأندية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وفي وقتٍ سابق أكَّدت الأمانة على تكثيف الأعمال الرقابية على مراكز التزيين والأندية الرياضية النسائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين والمتهاونين، وأعلنت الأمانة عن وجود هاشتاق تفاعلي للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

متابعة لجميع المنشآت

وأكدت الأمانة المتابعة المستمرة لجميع المنشآت داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.

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