شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الدفاع المدني" يعلن كامل جاهزيته في التعامل مع الحالات المطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المقدم محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني اليوم الخميس أن الدفاع المدني في حالة جاهزية كاملة للحالة المناخية بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد الجوية حيث يتم موافاة الدفاع المدني بالتقارير بشكل وري وعلى ضوئها تتم الإستعدادات .

وقال متححدث الدفاع المدني أن هناك خطط وتدابير للتعامل مع الحالات المطرية بالقوى البشرية والآلية وإجراءات توعوية والتنسيق مع الجهات الحكومية ، وفقاً لـ"العربية " .

ووجه المقدم محمد الحمادي نصيحته للجميع بإتباع إجراءات السلامة وتوخي الحيطة والحذر .