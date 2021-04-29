شكرا لمتابعة خبر عن السليمان: لقاء ولي العهد يحمل مضامين مهمة في الاعتدال والوسطية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ د. عبدالسلام السليمان أن لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، يحمل مضامين مهمة في الاعتدال والوسطية فسموه يستحق منا الكثير بالدعاء والتأييد.

واستعرض السليمان جوانب من حديث ولي العهد الذي قال فيه إن الاعتدال كلمة واسعة للغاية، وكل فقهاء المسلمين والعلماء منذ أكثر من 1000 سنة يجتهدون في مفهوم الاعتدال، وشدد على أن الحكومة ومجلس الشورى كمشرع، والملك كمرجع للسلطات الثلاثة، ملزمون بتطبيق القرآن بشكل أو بآخر.

ولفت ولي العهد إلى أن الحكومة في الجوانب الشرعية ملزمة بتطبيق النصوص في القرآن، وبتطبيق النصوص في الحديث المتواتر، وتنظر لحديث الآحاد حسب صحته وضعفه ووضعه، ولا تنظر في الحديث الخبر بتاتًا إلا إذا كان يُسند عليه رأي فيه مصلحة واضحة للإنسان؛ فلا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح، وتُطبَّق العقوبة بناء على الكيفية التي طبَّقها رسول الله ﷺ.